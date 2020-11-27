MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Kasımpaşa'da Serkan Reçber istifa etti!
GeriFutbol Son Dakika | Kasımpaşa'da Serkan Reçber istifa etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kasımpaşa'da Serkan Reçber istifa etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Kasımpaşa'da Serkan Reçber istifa etti!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da üst yöneticilik(CEO) görevi yürüten Serkan Reçber, istifa ettiğini açıkladı.

Serkan Reçber'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa SK CEO’luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım... Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa Kulübüne başarılar dilerim.

Son Dakika | Kasımpaşada Serkan Reçber istifa etti

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle