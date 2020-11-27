Son Güncelleme:
Son Dakika | Kasımpaşa'da Serkan Reçber istifa etti!
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da üst yöneticilik(CEO) görevi yürüten Serkan Reçber, istifa ettiğini açıkladı.
Serkan Reçber'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa SK CEO’luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım... Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa Kulübüne başarılar dilerim.
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle