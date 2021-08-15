Son dakika: Kasımpaşa'da Şenol Can ile yollar ayrıldı!

Süper Lig’de yeni sezona Hatayspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılarak başlayan Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

İstanbul ekibi, sezonun hjenüz 3. gününde sezonun ilk teknik direktör ayrılığını açıklamış oldu.

Kasımpaşa, geride kalan sezon Şenol Can yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Şenol Can, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında lacivert-beyazlıların deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, yaşanan lisans sıkıntısı nedeniyle tribünde yer almıştı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.