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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kasımpaşa'da istifa! Üst Yönetici Serkan Reçber...

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Son Dakika: Kasımpaşa'da istifa! Üst Yönetici Serkan Reçber...

Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Serkan Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yönetim kurulumuzla yaşadığım görüş ayrılığı sebebiyle ayrılma kararı aldım. Başta başkanımız Turgay Ciner olmak üzere yönetim kuruluna ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni sezonda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Kasımpaşada istifa Üst Yönetici Serkan Reçber...

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