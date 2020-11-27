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GeriFutbol Son Dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi sona erdi! 14 gün sürdü...
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Haber Giriş: 27.11.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi sona erdi! 14 gün sürdü...

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 13 Kasım'da göreve gelen teknik direktör İrfan Buz, istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İrfan Buz, "Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrası kulüp içinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek, ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa Teknik Direktörlüğünden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Buz, futbolculara ve kulüp personeline ise teşekkür etti.

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Son Dakika | Kasımpaşada İrfan Buz dönemi sona erdi 14 gün sürdü...

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