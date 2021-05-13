Son Dakika: Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın paylaşımı transfer ateşini yaktı! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Aytaç Kara'dan Galatasaray iddialarının gölgesinde dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sarı kırmızılı ekibe imza atmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, paylaştığı bayram mesajında kullandığı ifadelerle Galatasaray dedikodularını alevlendirdi.

"HAYALLER KURAN AYTAÇ KARA..."

Aytaç Kara söz konusu paylaşımında, "İftarını yapmış... Bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara... Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun... İyi bayramlar...'' yazdı.

İsmi Galatasaray'la anılan yetenekli futbolcunun bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve adeta yorum yağmuruna tutuldu.

ARDA TURAN'IN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMINA BENZİYOR...

Aytaç Kara'nın paylaşım metnindeki ifadelerin Arda Turan'ın sabaha karşı 03.00'da yaptığı şampiyonluk paylaşımındaki metne olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Arda Turan, 4-1 kazandıkları ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdıkları Yukatel Denizlispor deplasmanı dönüşü evinin anahtarlarını tesislerde unutmuştu.

Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdiği esnada kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Arda Turan, söz konusu paylaşımında Cumartesi günü şampiyonluk hayali kurduğunu ifade etmişti.

Deneyimli oyuncu, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi oyunmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." yazmıştı.

Arda Turan'ın paylaşımı: "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi oyunmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..."

Aytaç Kara'nın paylaşımı: "İftarını yapmış... Bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara...

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Kasımpaşa'nın Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Aytaç Kara, karşılaşma sonrası kulüp CEO’su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Bu sezon İstanbul ekibinde 29 resmi maça çıkan tecrübeli isim, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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