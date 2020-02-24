Son Dakika | Kasımpaşa yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Kasımpaşa Kulübü idari yöneticisi Nursal Bilgin, Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçirdi. Bilgin, hastaneye kaldırıldı. Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı. Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Bilgin, hayatını kaybetti.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Karşılaşmanın ardından Mustafa Yumlu, "Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in vefat ettiği haberini aldık, gerçekten çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin." derken, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, "Bir takım uğruna, canını bile verebilecek seviyede insanlar var, böyle değer veriliyor. Bunun değerini anlamamız lazım. Nursal Bilgin'i, delikanlı bir ağabeyimizi kaybettik, hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.











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