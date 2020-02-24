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Haber Giriş: 24.02.2020 - 22:29,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Kasımpaşa yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti

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Kasımpaşa Kulübü idari yöneticisi Nursal Bilgin, Kasımpaşa-Denizlispor maçında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Kasımpaşa Kulübü idari yöneticisi Nursal Bilgin, Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçirdi. Bilgin, hastaneye kaldırıldı. Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kasımpaşa yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti İşte o anlar...
Kasımpaşa yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti! İşte o anlar...

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı. Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Bilgin, hayatını kaybetti.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Karşılaşmanın ardından Mustafa Yumlu, "Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in vefat ettiği haberini aldık, gerçekten çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin." derken, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, "Bir takım uğruna, canını bile verebilecek seviyede insanlar var, böyle değer veriliyor. Bunun değerini anlamamız lazım. Nursal Bilgin'i, delikanlı bir ağabeyimizi kaybettik, hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Kasımpaşa yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti
Son Dakika | Kasımpaşa yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti


 

 

Son Dakika | Kasımpaşa yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Son Dakika | Kasımpaşa yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti

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