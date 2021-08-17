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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kasımpaşa yeni hocasını buldu! Şenol Can sonrası...

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Son Dakika: Kasımpaşa yeni hocasını buldu! Şenol Can sonrası...

Son dakika haberi... Şenol Can'la yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getirdi.

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız Teknik Direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Cihat Arslan’a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Kasımpaşa yeni hocasını buldu Şenol Can sonrası...

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