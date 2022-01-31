Son Dakika: Kasımpaşa, Uros Spajic transferini resmen duyurdu!

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar’da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar’da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.