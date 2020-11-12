MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Kasımpaşa teknik direktörünü buldu! İrfan Buz sesleri...
GeriFutbol Son Dakika | Kasımpaşa teknik direktörünü buldu! İrfan Buz sesleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.11.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kasımpaşa teknik direktörünü buldu! İrfan Buz sesleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Kasımpaşa teknik direktörünü buldu! İrfan Buz sesleri...
Abone Olgoogle-news

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir isimle anlaşmayan Kasımpaşa'da görüşülen teknik direktör belli oldu.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, deneyimli çalıştırıcı İrfan Buz ile görüşüyor. Tarafların anlaşma sağlaması halinde Buz, Paşa'nın yeni teknik direktörü olacak.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa’da teknik adam arayışları devam ediyor. Lacivert-beyazlı takım, Teknik Direktör İrfan Buz ile görüşme halinde. Kasımpaşa Üst Yöneticisi Serkan Reçber ile görüşen Buz’un görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

53 yaşındaki teknik adam, daha önce Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor gibi kulüplerde görev yapmıştı.

13
Türkiye - Hırvatistan maçında Covid-19 şoku Beşiktaşlı Vida apar topar çıkarıldı Temas ettiği Türk futbolcular
Türkiye - Hırvatistan maçında Covid-19 şoku! Beşiktaşlı Vida apar topar çıkarıldı! Temas ettiği Türk futbolcular
Orhan Ak, Abdullah Avcı'yı Trabzonspor'a bu sözlerle ikna ettiDemirören Haber Ajansı muhabiri İbrahim Alioğlu, Trabzonspor'da başlayan Abdullah Avcı dönemiyle ilgili Spor Arena’dan Uğur Yapıcı’ya bilgiler aktardı. Başarılı çalıştırının bordo-mavililer öncesinde Antalyaspor ile prensip anlaşmasına vardığını ancak Trabzonspor'un ısrarı ve yardımcısı Orhan Ak'ın görüşlerinden etkilenip Trabzonspor'da 'evet' dediğini açıkladı.
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle