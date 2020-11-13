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Haber Giriş: 13.11.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdi

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Son Dakika | Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdi
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Son dakika haberi... Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdi. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran lacivert beyazlılarda Buz dönemi resmen başladı.

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdiğini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.

Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

 

Son Dakika | Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine İrfan Buzu getirdi

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