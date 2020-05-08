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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2020 - 08:52,Son Güncelleme:

Son Dakika | Kasımpaşa, Şener Özbayraklı'yı istiyor!

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Son Dakika | Kasımpaşa, Şener Özbayraklı'yı istiyor!
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Galatasaray'da gelecek sezon düşünülmeyen Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu

Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı istenilen performansı gösteremedi.

Galatasaray'da gelecek sezon düşünülmeyen Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekipleinden Kasımpaşa talip oldu… Tecrübeli oyuncu Aslan'da fazla şans bulamadı.

Tecrübeli defans oyuncusu sarı kırmızılı takımda 10 maç forma giydi. (Takvim)

 

Son Dakika | Kasımpaşa, Şener Özbayraklıyı istiyor

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