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GeriFutbol Son Dakika | Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaştı
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Haber Giriş: 09.08.2020 - 12:53,Son Güncelleme:

Son Dakika | Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaştı

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Son Dakika | Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaştı
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile prensip anlaşmasına vardı.

Mehmet Altıparmak son olarak Hatayspor'u çalıştırmış ve TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarmıştı.

 51 yaşındaki teknik adam daha önce Akhisarspor, Gaziantep FK, Erzurumspor, Elazığspor, Gümüşhanespor, Denizlispor, Alanyaspor, Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Altay, Konya Şekerspor, Tarsus ve Kocaelispor takımlarını da çalıştırmıştı. (Ajansspor)

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