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Son Dakika: Kasımpaşa, Kemal Özdeş'i resmen açıkladı

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#Kasımpaşa#Kemal Özdeş#Süper Lig
Son Dakika: Kasımpaşa, Kemal Özdeşi resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 14:05

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşıldığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşıldığını açıkladı.

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoşgeldin Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!" ifadeleri yer aldı.

KEMAL ÖZDEŞ'İN KASIMPAŞA'DAKİ ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ

Kasımpaşa'nın anlaşmaya vardığı 52 yaşındaki teknik adam daha önce iki kez Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

Özdeş'in Kasımpaşa Karnesi:

1. Dönem: 16 Eylül 2016 - 1 Ekim 2018: 86 maçta 38 galibiyet, 14 beraberlik, 34 mağlubiyet
2. Dönem: 13 Haziran 2019 - 1 Aralık 2019: 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet

KASIMPAŞA SÜPER LİG'DE 13. SIRADA

Selçuk İnan ile yollarını ayıran ve Kemal Özdeş'i teknik adamlık görevine getiren Kasımpaşa, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 25 maça çıktı ve 26 puan topladı. 13. sırada yer alan İstanbul ekibi ligin 26. haftasında hükmen galip sayılacak. Çünkü mavi beyazlı ekibin 26. haftadaki maçı deprem sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ile olacaktı.

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#Kasımpaşa#Kemal Özdeş#Süper Lig

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