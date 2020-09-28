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Haber Giriş: 28.09.2020 - 17:51 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kasımpaşa, Gilbert Koomson'u transfer etti

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Son dakika | Kasımpaşa, Gilbert Koomson'u transfer etti
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Kasımpaşa, Norveç Ligi ekiplerinden Brann forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson'la 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Norveç ligi ekiplerinden SK Brann takımının formasını giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Kasımpaşa, Gilbert Koomsonu transfer etti

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