Son dakika | Kasımpaşa, Gilbert Koomson'u transfer etti
Kasımpaşa, Norveç Ligi ekiplerinden Brann forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson'la 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Norveç ligi ekiplerinden SK Brann takımının formasını giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.
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