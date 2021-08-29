Son Dakika: Kasımpaşa - Galatasaray maçında Morutan-Cicaldau işbirliği! İlk karşılaşmada taraftarı mest etti...

Spor Arena Detay - Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. Karşılaşmanın 45 dakikalık ilk bölümüne ise, sarı-kırmızılıların yeni Rumenleri Morutan ve Cicaldau damga vurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile oynanan maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne 11'ini sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.

Fatih Terim, 26 Ağustos'ta Randers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ı başlangıç kadrosuna yazdı.

MORUTAN'DAN İLK MAÇTA DEV KATKI

Sarı-kırmızılıların uzun süre transferi için uğraş verdiği Olimpiu Morutan, Süper Lig'deki ilk maçında Galatasaray'a önemli bir katkı vermeyi başardı.

Galatasaray'ın 32. dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçmesini sağlayan golde sahneye çıkan Morutan, yaptığı asistle gole katkıda bulundu.

İyi oyununu sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, 38. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golde de devredeydi. Topu kaptırdıktan sonra yaptığı presle tekrar geri kazanan Morutan'ın şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı. Dönen topu tamamlayan Kerem Aktürkoğlu takımının ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'deki ilk maçında asist yapmayı başaran Morutan, Marcelo Saracchi'den sonra Galatasaray'da ilk Süper Lig maçında asist yapan ilk futbolcu oldu.

CICALDAU GOL SAYISINI 2 YAPTI

Galatasaray'ın bir diğer Rumen oyuncusu Cicaldau, Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Geçtiğimiz hafta Hatayspor'a karşı ağları sarsan başarılı orta saha, Kasımpaşa karşısında da Morutan'ın asistiyle topu ağlarla buluşturmayı başardı.

Mücadelenin ikinci yarısı öncesi problem yaşayan Cicaldau, yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.

FALCAO YİNE KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, üst üste 3. maçta da kadroya alınmadı.

Ligdeki Atakaş Hatayspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers karşılaşmalarının kadrolarında bulunmayan Falcao, Kasımpaşa mücadelesinde de 21 kişilik listeye dahil edilmedi.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında kadroda bulunmasına rağmen görev yapmayan Yedlin de Kasımpaşa maçının kadrosuna yazılmadı.

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