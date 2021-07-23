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GeriFutbol Son dakika: Kasımpaşa, Fiorentina'dan transfer yaptı!
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Futbol
Haber Giriş: 23.07.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kasımpaşa, Fiorentina'dan transfer yaptı!

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Son dakika: Kasımpaşa, Fiorentina'dan transfer yaptı!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fiorentina'dan Fransız orta saha oyuncusu Valentin Eysseric'i transfer ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina takımının orta saha oyuncusu Valentin Eysseric, sağlık sponsorumuz Florya Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

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