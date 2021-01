Son Dakika | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası açıkladı! Kjaer, Sokratis, Musacchio, Caulker...

Süper Lig'de 16. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 3-0 ile geçerken rahat bir galibiyet aldı. Üst üst ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe'ye farkı getiren golleri 14 ve 45. dakikalarda Mame Thiam, 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren iki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de ilk gollerini attılar. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 29'a çıkartırken 4. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

İlker Yasin: Motivasyon Erol Bulut’tan başlamalı

Türk futbolunun hali içler acısı. Futbol kalitesi her hafta daha da düşüyor. En iyilerle en kötü ekipler arasında fark kalmamış gibi. Dün Yunan Pelkas F.Bahçe’ye maçı kazandıran adam oldu. ‘Ucube VAR’ uygulamasının gündemde olduğu bu pandemi günlerinde maçların skorlarını tayin eden sadece takımların gücü olmadığını ve bu ligde her maçın her skora gebe olduğuna inananlardanım. F.Bahçe’nin mevsim başında kurduğu sayısal açıdan zengin kadroya aldanıp en birinci şampiyon adayı gösterenler arasında ben de vardım. “İnsanların zaafı yoklukta değil bollukta kendini gösterir” gerçeğini Erol Bulut bize hatırlattı. Bulut hem oyuncu seçimleri hem sistem belirleme becerisi hem de Mourinho’nun “Ben futbolcularımı kendi motivasyonumla motive ederim” heyecanından çok uzak ve yanlış bir yerde devam ediyor onca transfer bolluğuna rağmen.







GÜNÜN YILDIZI PELKAS

Ünlü Hollandalı Frank Rijkaard “Türk futbolunda her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam yok” derken Türk futbolu adına F.Bahçe’yi model almış olmalı. O kadar transfere, harcanan paraya rağmen sadece 1 kazanç var, o da Pelkas. Erol Bulut kendi içinde başlatacağı motivasyonu oyuncularına da taşımalı. Bir Alex’in, bir Belözoğlu’nun heyecanını duymalı. Futbolcularını F.Bahçe futbolcusu gibi oynayacak hale getirmeli. Birinci ve ikinci golleri hazırlayan Pelkas’tı. Rakip ceza alanı dışında en kritik pasları atan ve yeri geldiğinde gole çok yaklaşan Yunan futbolcu dün skorun belirlenmesinde en etkili isimdi. Valencia, Tisserand, Cisse, Samatta, Sosa ve Lemos’un bu ligde oynama iştah, heyecanı yok. Sinan Gümüş ve Mert Hakan iyi niyetli, kendilerini göstermek isteyen ve mutlaka kazanılacak oyuncular.

HUZUR MAÇI OLMAMALI

Beş kilit oyuncusu cezalı ve sakat olan ve maça kaybedecekmiş psikolojisiyle buruk başlayan Kasımpaşa sadece karşılaşmayı bitirmeye oynadı. Dünkü karşılaşma Fenerbahçe için huzur maçı olmamalı. Ocak sonuna kadar biri kupada olmak üzere yedi maç yapacak olan sarı-lacivertli ekip için dünkü futbol umut verici değil. Her karşılaşmada Mame Thiam gibi bir sürprizi bulmak da kolay değil.





F.Bahçe’nin stoper sorunu var. Yunan Sokratis, Arjantinli Musacchio, Danimarkalı Kjaer veya Alanyalı Caulker her kim gelecekse gelmeli. Savunma göbeği düzeltilmeli.

Uğur Meleke: Sonuçlar santrfor seçimleriyle paralel gidiyor

Bu yıl fikstürün bir engebeli, bir de şanslı yeri var takımlar için... Engebeli yer, Antep-Başakşehir-F.Bahçe-Kasımpaşa-Alanya ile peş peşe oynadığınız beş hafta. Trabzon bu beş maçlık süreçten 2 puanla çıktı ve hocasını değiştirdi. Başakşehir son bir aydır bu fikstürün içinde. Sadece 1 puan alabildiler ve krizdeler. G.Saray da bu fikstürü eylül-ekimde oynamış, 7 puanda kalmış ve Terim en sıkıntılı günlerini o süreçte geçirmişti. Halen F.Bahçe bu fikstürü oynuyor, yani engebelerle boğuşuyor şu an.

‘BAY’ GEÇME ŞANSI

Ancak F.Bahçe’nin şansı, bu 4 maçlık sürecin tam ortasında bay geçmeleri... Bu bay imkânı öyle iyi bir yere yerleşmiş geldi ki, hem ligin en engebeli yerinde nefeslenme şansı buldular; hem de 8 günde 3 maç oynanacak bölüme az da olsa dinlenerek giriyorlar. Bu şansı Beşiktaş, ekimde çok iyi kullanmıştı. 21 gün maç yapmamış, o bölümü sezon başı kampı gibi değerlendirmiş ve sonra süper bir seriye başlamışlardı. Halen de o seriyi sürdürüyorlar. Fenerbahçe’ye de 12 gün lig oynamamak yaramış. Kulübe zenginleşmiş. Rekabet oluşmuş. Bu da sahadaki adamların ciddiyetinden hissediliyor zaten.

CISSE CILIZ KALIYOR

Dünkü bir başka önemli detay, F.Bahçe’nin sonuçlarının santrfor seçimiyle paralel gitmesi: Samatta’lı ilk 8 maçta yalnızca bir yenilgi vardı. Krizli Malatya-Beşiktaş-Antep sürecinde Cisse’nin yetersizliği başroldeydi. Başakşehir maçıyla santrfor tekrar değişti, oyun da değişti. Zira Erol Bulut’un bu pragmatik oyununun kuvvetli, top saklayabilen, zaman kazandırabilen bir santrfora ihtiyacı var. Bu işleri Samatta ve Thiam yapabiliyorlar. Cisse ise cılız kalıyor bu anlamda. Bulut artık herhalde şu konuda emindir: F.Bahçe’nin başlangıç santrforu Samatta veya Thiam olmalı. Cisse’yi kullanmanız için ya öne geçmiş-kontratak kolluyor veya oyunu rakip yarı alana yığmış olmanız gerek.