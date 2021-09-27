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Son Dakika: Kasımpaşa 2-2 Konyaspor / Maç sonucu ve özeti

#Süper Lig#Kasımpaşa#Konyaspor
Son Dakika: Kasımpaşa 2-2 Konyaspor / Maç sonucu ve özeti

Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak namağlup unvanını sürdürdü.

Kasımpaşa - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflarKasımpaşa - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar
Kasımpaşa - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar

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İstanbul'da oynanan maçta 2-0 öne geçen Konyaspor, skoru koruyamayınca Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Maçta Konyaspor'un golleri 8. dakikada Ahmed Hasan ve 22. dakikada Serdar Gürler'den geldi.

Ev sahibi Kasımpaşa'nın beraberlik gollerini ise 28. dakikada Travnik ve 63. dakikada penaltıdan Umut Bozok kaydetti.

Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Konyaspor, 6. sırada yer aldı.

Kasımpaşa ise 6 puanla 16. sırada yer buldu.

Maçtan önemli anlar:

18. dakikada konuk takım öne geçti. Bytyqi'nin soldan ortasında altıpas içinde arka direğe hareketlenen Ahmed Hassan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

21. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı alanından uzun oynadığı topa hareketlenen Serdar Gürler, savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı önde yakalayan tecrübeli futbolcu, ceza sahası önünde sol çaprazda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

28. dakikada Eysseric'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda kaleci Sehic soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

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29. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Umut Bozok'un ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Travnik, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutla fileleri havalandırdı: 1-2.

34. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Sehic, soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.
Devre arasına Konya temsilcisi 2-1 önde girdi.

62. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Travnik'in son anda içeri çevirdiği topa ön direkte Umut Bozok hareketlendi. Lacivert-beyazlı futbolcu, Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi.

63. dakikada penaltıyı kullanan Umut Bozok, meşin yuvarlak ile Sehic'i farklı köşelere gönderdi: 2-2.

87. dakikada Umut Bozok'un ara pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.
Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Konyaspor