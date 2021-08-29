Son Dakika: Kasımpaşa 2-2 Galatasaray / Maç sonucu

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kasımpaşa'da oynanan maça Rumen futbolcu Morutan damgasını vururken sarı kırmızılılar, 2-0'lık skor avantajını koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Müsabakada ilk gol Morutan'ın asistinde 32. dakikada Cicaldau'dan geldi.

Morutan'ın altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağı Cicaldau, kale çizgisinin hemen önünden ağlarla buluşturdu ve skor 1-0'a geldi.

Bu golün 6 dakika sonrasında yine Morutan'ın hazırladığı pozisyonda gol geldi. Rakip oyuncuya baskı yapıp topu kapan Morutan'ın şutu kaleciden dönerken pozisyonu tamamlayan isim Kerem Aktürkoğlu oldu ve skor 2-0'a geldi.

Maçın ilk devresinin son anlarında Yusuf Erdoğan'la gelişen hızlı atakta Kasımpaşa golü buldu.

45+2. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf'un ortasında Jörgensen, altıpasın içinden topu boş ağlara gönderdi: 1-2.

Mücadelede dakikalar 66'yı gösterdiğinde Taylan Antalyalı'nın hatasını değerlendiren Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-2'ye geldi.

Maçta başka gol sesi çıkmazken Galatasaray, ilk beraberliğini aldı ve puanını 7 yaptı. Kasımpaşa ise 5 puana yükseldi.

Galatasaray, milli aradan sonra oynanacak Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

18. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan topu taşıyan Yusuf Erdoğan, ceza sahası köşesinden şutunu çıkardı. Kaleci Muslera, üzerine gelen topu yatarak kontrol etti.

21. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Van Aanholt'un pasıyla kale sahası gerisinde topla buluşan Cicaldau'nun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Diagne, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kalan Senegalli futbolcu, yavaş kalınca araya giren Tarkan Serbest, tehlikeyi uzaklaştırarak önemli bir gol fırsatına engel oldu.

27. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ortasında altıpas üzerinde uygun durumdaki Diagne'nin ıskaladığı meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ortaladığı topu arka direkteki Morutan kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağı Cicaldau, kale çizgisinin hemen önünden ağlarla buluşturdu: 0-1

38. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Evren Eren Elmalı'nın kaptırdığı topun sahibi olan Morutan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Penaltı noktası civarındaki Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi:

0-2

45 2. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın ortasında Jörgensen'in altıpasın içinden uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.

56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Hajradinovic'in dar açıdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

62. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Taylan Antalyalı'dan seken topa ters kanatta Yusuf Erdoğan'ın çıkardığı şutta kaleci Muslera, yakın direkte gole izin vermedi.

66. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topu kontrol eden Yusuf Erdoğan, bekletmeden pasını Umut Bozok'a verdi. Umut'un ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2

74. dakikada Van Aanholt'un ara pasında Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada Galatasaray 3. gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldı. Açısı daralan Cezayirli futbolcunun sağ çaprazdan vuruşunda araya giren Tarkan Serbest, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Travnik'in soldan ortasında Eysseric'in arka direkte kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

FORVETTE YİNE DIAGNE

Tecrübeli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne 11'ini sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.

Fatih Terim, 26 Ağustos'ta Randers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ı başlangıç kadrosuna yazdı.



MORUTAN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Romanya ligi takımlarından FCSB'den transfer edilen 22 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başladı.

Ayrıca Randers karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve etkili performansıyla dikkati çeken Barış Alper Yılmaz da Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev yaptı.



FALCAO YİNE KADRODA YOK



Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, üst üste 3. maçta da kadroya alınmadı.

Ligdeki Atakaş Hatayspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers karşılaşmalarının kadrolarında bulunmayan Falcao, Kasımpaşa mücadelesinde de 21 kişilik listeye dahil edilmedi.





Süper Lig'in ilk 2 haftasında kadroda bulunmasına rağmen görev yapmayan Yedlin de Kasımpaşa maçının kadrosuna yazılmadı.



KASIMPAŞA'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, son oynanan GZT Giresunspor maçının 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Jeffry Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Loret Sadiku, Michal Travnik, Kevin Varga, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Nicolai Jörgensen 11'i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Erdem Canpolat, Harun Tekin, Mortadha Ben Ouanes, Valentin Eysseric, Umut Bozok, Ahmet Emin Engin, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat oturdu.

Cihat Arslan, GZT Giresunspor mücadelesinde 11'de görevlendirdiği Mortadha ile Eysseric'i yedeğe çekti. Arslan, bu oyuncuların yerine Evren Eren Elmalı ile Travnik'i 11'de oynattı.