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Basketbol
Haber Giriş: 13.04.2020 - 22:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Karl-Anthony Towns'un annesi, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti

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Son Dakika | Karl-Anthony Towns'un annesi, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti
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Minnesota Timberwolves'ın yıldızı Karl-Anthony Towns'un annesi, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti

Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir aydan fazla süredir tedavi gören Jacqueline Towns'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür." ifadelerine yer verildi.

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