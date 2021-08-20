Son Dakika: Karim Benzema nikah tazeledi! 2023 yılına kadar Real Madrid'de...
Real Madrid, Karim Benzema'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Spor Arena Dış Haberler - İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Karim Benzema'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatıldığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid FC ve Karim Benzema arasında oyuncunun mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2023 yılına kadar uzatılması konusunda mutabakata varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
2009 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Fransız forvet, başkent temsilcisinde görev aldığı 560 resmi maçta 281 gol atarken 144 de asist yapma başarısı gösterdi.
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