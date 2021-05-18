Son Dakika: Karim Benzema milli takıma geri dönüyor! Valbuena ile yaşadığı skandal sonrası affedildi...

Spor Arena Dış Haberler - İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Fransız forvet Karim Benzema, 6 yıllık aradan sonra milli takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Parisien, 33 yaşındaki deneyimli golcünün, Fransa milli takımının EURO 2020 kadrosunda yer alacağını yazdı. Fransa Teknik Dirketörü Didier Deschamps'ın kadroyu bu akşam açıklaması bekleniyor.

Karim Benzema, 2015 yılında eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena ile arasında yaşanan seks kasedi şantajı skandalının ardından Fransa milli takımından uzaklaştırılmıştı. O yıl milli takımdan men edilen Fransız yıldız, 6 senedir milli takım forması giymiyordu.

SON MAÇINDA 2 GOL 1 ASİSTİ VAR

Fransa milli takımı formasını en son 8.10.2015 tarihinde Ermenistan ile oynanan özel maçta giyen Karim Benzema, bu mücadelede 2 gol 1 asistle oynamıştı.

Milli takımda 81 resmi müsabakaya çıkan Karim Benzema, 27 gol atarken 18 de asist yaptı.

NELER OLMUŞTU?

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmişti.

Karim Benzema ise 2015 yılının Ekim ayında milli takımdan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya yapılan şantaj girişimine yardım ettiği gerekçesiyle göz altına alınmış, tutuksuz yargılanma kararı sonrası serbest bırakılmıştı.

Söz konusu davada özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Mathieu Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin euro para istendiği ortaya çıkmıştı.

Karim Benzema, söz konusu videoyu yayımlamakla tehdit ederek Mathieu Valbuena'dan para sızdırmaları için bir gruba para ödemekle ve Valbuena'yı da sus parasını ödemeye teşvik etmekle suçlanıyordu.

CISSE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayla ilgili Fransız futbolcu Djibril Cisse de başkent Paris'te gözaltına alınmış, aynı gün serbest bırakılmıştı. Cisse, olayın ardından bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyurmuştu. Benzama'ya ise Valbuena dahil soruşturmada adı geçenlerle görüşme yasağı getirilmişti.

VALBUENA NELER DEMİŞTİ?

O dönem Olympique Lyon'da forma giyen Mathieu Valbuena, kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla soruşturmaya tabi tutulan vatandaşı Karim Benzema hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Fransız basınına konuşan Mathieu Valbuena, şantaj olayı sırasında Karim Benzema ile aralarında bazı diyaloglar geçtiğini belirterek, "Benimle konuşurken öfkeli bir tavrı yoktu ve doğrudan maddi yönde bir istekte bulunmadı ama sürekli birisiyle buluştuğumu tekrarladı" ifadesini kullanmıştı.

Karim Benzema'nın hoş olmayan bir tavır sergilediğini kaydeden Mathieu Valbuena, "Beni sevdiği için elindeki video görüntüsünü herhangi bir karşılık beklemeden yok edecek kadar dürüst birisini tanımıyorum. İnsanlara aptal muamelesi yapamazsınız. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım ve bu olaydan sonra Benzema ile aramızdaki ilişki bozuldu" değerlendirmesini yapmıştı.

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