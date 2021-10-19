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Son Dakika: Karim Benzema hapis cezasıyla yargılanacak! Valbuena ve şantaj dosyası yeniden açılıyor...

#Karim Benzema#Valbuena#Şantaj
Son Dakika: Karim Benzema hapis cezasıyla yargılanacak Valbuena ve şantaj dosyası yeniden açılıyor...

Real Madrid forması giyen Karim Benzema, Mathieu Valbuena'ya seks kasediyle şantaj yaptığı iddiasıyla yeniden yargılanacak. Yarın başlayacak olan davada Fransız futbolcunun hapis cezası istemiyle yargılanacak.

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Spor Arena Dış Haberler - İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Karim Benzema, 2015 yılında milli takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks kasediyle şantaj yaptığı iddiasıyla yeniden hakim karşına çıkıyor.

Daha önce Versailles Savcılığı, Karim Benzema ile birlikte Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass ve Karim Zenati'nin söz konusu davayla ilgili Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıklamıştı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Karim Benzema ve beraberindeki 4 kişinin yeniden yargılanması 20 Ekim Çarşamba günü Versailles Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. Karim Benzema dahil bahsi geçen 5 kişinin hepsi hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Haberde, Karim Benzema'nın yargılamada mevcutlu olarak bulunmayacağı iddia edilirken Mathieu Valbuena'nın ise Olympiakos yönetiminden izin aldığı ve mahkemeye bizzat katılacağı kaydedildi.

Fransız futbolcunun avukatları, AFP'nin “Benzema mahkemeye katılacak mı?” sorusunu yanıtsız bırakmıştı. Deneyimli ismin mahkemeye katılıp katılmayacağı yarın netlik kazanacak.

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KARIM BENZEMA NEYLE SUÇLANIYOR?

Karim Benzema, söz konusu şantaj videosunu yayınlamakla tehdit ederek Mathieu Valbuena'dan para sızdırmaları için bir gruba para ödemekle ve Fransız oyuncuyu da sus parasını ödemeye teşvik etmekle suçlanıyor.

NELER OLMUŞTU?

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmişti.

Karim Benzema ise 2015 yılının Ekim ayında milli takımdan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya yapılan şantaj girişimine yardım ettiği gerekçesiyle göz altına alınmış, tutuksuz yargılanma kararı sonrası serbest bırakılmıştı.

Söz konusu davada özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Mathieu Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin euro para istendiği ortaya çıkmıştı.

Karim Benzema, söz konusu videoyu yayımlamakla tehdit ederek Mathieu Valbuena'dan para sızdırmaları için bir gruba para ödemekle ve Valbuena'yı da sus parasını ödemeye teşvik etmekle suçlanıyordu.

CISSE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

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Olayla ilgili Fransız futbolcu Djibril Cisse de başkent Paris'te gözaltına alınmış, aynı gün serbest bırakılmıştı. Cisse, olayın ardından bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyurmuştu. Benzama'ya ise Valbuena dahil soruşturmada adı geçenlerle görüşme yasağı getirilmişti.

VALBUENA NELER DEMİŞTİ?

O dönem Olympique Lyon'da forma giyen Mathieu Valbuena, kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla soruşturmaya tabi tutulan vatandaşı Karim Benzema hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Fransız basınına konuşan Mathieu Valbuena, şantaj olayı sırasında Karim Benzema ile aralarında bazı diyaloglar geçtiğini belirterek, "Benimle konuşurken öfkeli bir tavrı yoktu ve doğrudan maddi yönde bir istekte bulunmadı ama sürekli birisiyle buluştuğumu tekrarladı" ifadesini kullanmıştı.

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Karim Benzema'nın hoş olmayan bir tavır sergilediğini kaydeden Mathieu Valbuena, "Beni sevdiği için elindeki video görüntüsünü herhangi bir karşılık beklemeden yok edecek kadar dürüst birisini tanımıyorum. İnsanlara aptal muamelesi yapamazsınız. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım ve bu olaydan sonra Benzema ile aramızdaki ilişki bozuldu" değerlendirmesini yapmıştı.

 

 

 

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