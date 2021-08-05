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GeriTokyo2020 Son dakika: Karatecimiz Dilara Bozan Tokyo 2020'de bronz için mücadele edecek
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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 07:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Karatecimiz Dilara Bozan Tokyo 2020'de bronz için mücadele edecek

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Son dakika: Karatecimiz Dilara Bozan Tokyo 2020'de bronz için mücadele edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'üncü gününde karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti.

Olimpiyata ilk kez dahil edilen karatede ilk müsabakalar başladı. Kata branşında Dilara Bozan, B Grubu'nda ilk 3'te yer alarak adını bir üst tura yazdırdı.
Bir üst turda Japonya'dan Kiyou Shimuzu ve İtalyan Viviana Bottaro'nun arkasında kalan Dilara, finale çıkma hakkını kaybetti.

Dilara Bozan, TSİ 13.30'da bronz madalya maçında Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan sporcu, olimpiyat tarihinin karatedeki ilk madalyasına da sahip olacak.

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