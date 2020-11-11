Son Dakika | Karantina kurallarına uymayan yıldız futbolcu için karar açıklandı!

Luka Jovic, İspanya'da koronavirüs nedeniyle verilen karantina sırasında sevgilisini görmek için kuralları çiğnemişti. Real Madrid forması giyen Sırp golcünün bu hareketinin üzerine Sırbistan'da kendisi hakkında dava açılmıştı.

Sırbistan'daki dava sonuçlanırken Jovic'in hapis cezası almayacağı açıklandı. Golcü futbolcunun 30 bin euro para cezası ödemesine karar verildi.

Sevgilisinin doğum günü nedeniyle İspanya'dan Sırbistan'a giden Jovic, Sırbistan'da da 14 günlük karantina kuralına uymamıştı.

SIRBİSTAN BAŞBAKANI AÇIKLAMIŞTI

Yıldız oyuncuya Sırbistan’da ve İspanya’da herkesin sağlığını tehlikeye atması nedeniyle büyük tepki gösterilmişti. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic yaşananaları kınayarak Jovic'in cezalandırılacağını açıklamıştı. Sırp basını ise manşetlerinde 'Luka Jovic aptallık etti' sözlerini kullanmıştı.

''HAPİS CEZASI BİLE VERİLMELİ''

Luka Jovic'in babası Milan Jovic ise ''Yanlış yaptığının farkındayım. Ama Belgrad'a gitme sebebi kız arkadaşının hamile olması. Onu yalnız bırakmak istemedi. Belgrad'a gittikten sonra ise evden hiç çıkmadılar. Sosyal medyada pyalaştıkları fotoğraflar önceki zamanda Madrid'de çekildi. Her şeye rağmen Sırbistan hükümetinin açıklamalarını destekliyorum. Luka eğer bir yanlış yapmışsa ve suçlu bulunmuşsa gereken ceza verilmeli. Bu ceza hapis bile olsa verilmeli.'' demişti.

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