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Son Dakika: Karagümrük'ün teknik direktörü Farioli Newcastle United'a mı? İngilizler yazdı...

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Son Dakika: Karagümrükün teknik direktörü Farioli Newcastle Uniteda mı İngilizler yazdı...

Suudi Arabistan merkezli bir yatırım fonuna devredilen ve 400 milyar dolar yatırımla satın alınan Newcastle United, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. The Athletic, United'ın teknik direktör adaylarına yer verdiği yazıda Süper Lig'den de bir teknik direktörü işaret etti.

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Newcastle United'ın 400 milyar dolar yatırımla satın alınmasının ardından beklentiler bir anda yükselirken teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrılmıştı. Bu sezon İngiltere Premier League'de oynadığı 8 maçta 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 3 puanda kalan Newcastle United, önümüzdeki sezonların planlarını şimdiden oluşturmaya başladı.

Caner Erkinden Farioliye değişiklik serzenişi

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Suudi Arabistan merkezli bir yatırım fonuna devredilen ve futbol tarihinin en zengin takımı olan Newcastle United bu sezonu olabilecek en üst klasmanda bitirmenin hedefinde. Finansal Fair Play kurallarına takılmadan 200 milyon sterlin harcama limiti bulunan United, ilk etapta bu rakam ve yakınlarında bir harcama yapmayacak.

Kulüp sahiplerinin öncelikli gündem maddesi ise teknik direktör konusu...  İngiliz basını teknik direktörlük görevi için Paulo Fonseca, Unai Emery, Steve Gerrard gibi isimleri dillendirse de Arap fonunun satın aldığı United'da hoca arayışı büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor.

Adı büyük hocalarla beraber anıldı

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The Athletic'te konuyla ilgili hazırlanana dosyada son dönemde başarılarıyla öne çıkan birçok önemli teknik adamın ismi yazıldı. Paulo Fonseca, Antonio Conte, Roberto Venturato, Ruben Amorim, Leonardo Jardim gibi isimlerin bulunduğu listede bir de Süper Lig'de çalışan bir antrenör yer aldı.

Son Dakika: Karagümrükün teknik direktörü Farioli Newcastle Uniteda mı İngilizler yazdı...

Francesco Farioli ve Newcastle United iddiası

Makalede Karagümrük Teknik Direktörü Farioli'nin de ismi bulunuyor. Genç teknik adamın oynattığı futbolla ilgili bilgiler yer alırken; Süper Lig'de Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapan Farioli'nin Karagümrük'ün başına geçişiyle oyun felsefesini sahaya yansıttığı vurgulanıyor. Ayrıca yazıda 32 yaşındaki Farioli'nin lider Trabzonspor'un 6 puan gerisinde yer aldığı ve İstanbul'un semt takımına modern bir kimlik kazandırdığı ifade edildi.

Karagümrük sözleşmesini uzatma hazırlığında

İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Karagümrük'ün, Francesco Farioli'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatma hazırlığında olduğunu iddia etti.

Karagümrük bu sezon ligde 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 galibiyet elde etti. İstanbul ekibi 16 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

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