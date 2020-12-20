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Haber Giriş: 20.12.2020 - 15:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Karagümrük'ten transfer bombası! Jack Wilshere...

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Son Dakika | Karagümrük'ten transfer bombası! Jack Wilshere...
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Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fatih Karagümrük'ün dünyaca ünlü İngiliz orta saha Jack Wilshere ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Transferler ile adından söz ettiren ve son olarak kadrosuna Borini ile Emre Çolak'ı dahil eden Fatih Karagümrük, bir flaş transferin daha peşinde.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük, Jack Wilshere ile Andrea Bertolacci'den birisini kadrosuna katacak. İki futbolcunun da bonservisleri elinde bulunduruyor ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Wilshere'in ismi geçen sezonun başında Fenerbahçe ile de anılmıştı. İngiliz futbolcu son olarak West Ham'da oynamıştı.

Son Dakika | Karagümrükten transfer bombası Jack Wilshere...

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