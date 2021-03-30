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GeriFutbol Son dakika: Karagümrüklü Emre Çolak'tan dikkat çeken paylaşım! 4 yıldız ve Galatasaray...
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Futbol
Haber Giriş: 30.03.2021 - 18:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: Karagümrüklü Emre Çolak'tan dikkat çeken paylaşım! 4 yıldız ve Galatasaray...

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Son dakika: Karagümrüklü Emre Çolak'tan dikkat çeken paylaşım! 4 yıldız ve Galatasaray...

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, akşam saatlerinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray altyapısından yetişen, Sarı-kırmızılı formayı uzun süre giydikten sonra Deportivo, Al-Wahda ve yine Deportivo'da oynayıp devre arasında Fatih Karagümrük'e imza atan Emre Çolak, Twitter hesabından; "İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Emre Çolak ayrıca paylaşımının sonuna 4 yıldız koydu.

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, 10 Nisan'da Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Son dakika: Karagümrüklü Emre Çolaktan dikkat çeken paylaşım 4 yıldız ve Galatasaray...

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