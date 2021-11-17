Son Dakika: Karadağ - Türkiye maçındaki performansıyla kaderi belirledi! "O bir süperstar, hatasız..."

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın henüz 3. dakikasında Beciraj'ın golüyle öne geçen Karadağ karşısında ay-yıldızlılar, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle galibiyete uzandı.

Grubunu 21 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti. G Grubu'nu Hollanda 23 puanla lider tamamlarken, Norveç 18 puanla üçüncü, Karadağ 12 puanla dördüncü sırada yer aldı.

KEREM'DEN SON 4 MAÇTA 3 GOL

A Milli Takım'ı Karadağ karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı forma ile skor üretmeye devam etti. Kerem, milli formayla çıktığı son 4 maçta 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayı Karadağ karşılaşmasıyla toplam 8. kez giydi.

ORKUN KÖKÇÜ SİFTAH YAPTI

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Ay-yıldızlı ekibe Karadağ deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Orkun Kökçü, A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı. Oyuna ikinci yarının başında Berat Özdemir'in yerine dahil olan Orkun, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Orkun, Karadağ maçıyla 13. kez A Milli Takım forması giydi.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ



UĞUR MELEKE: DEĞİŞİYORUZ, GELİŞİYORUZ

Milli Takımımızın son 1 aydaki görüntüsü gerçekten umut verici.

Genç bir milli takımımız var; dün yılın en kritik maçına ilk 11’de 25 yaş altı tam sekiz oyuncuyla çıktık. Bu seviyede bir turnuvada, bu seviyede bir milli takımın, bu kadar kritik bir maça böyle genç bir kadroyla çıktığına çok fazla şahit olmazsınız. Kaliteli bir jenerasyona sahibiz, bizi 2024’e ve 2026’ya da bu oyuncu iskeleti taşıyacak büyük ihtimalle.

Böyle iyi bir jenerasyonun tek eksiği bence potansiyellerini açığa çıkarmaktı. Takımımızın kaygı dozajını düşürüp, cesaret dozajını artırmaktı.

Bu yetenekli oyuncu havuzuyla bizim topu rakibe bırakma stratejisiyle oynamamız anlamsız. Letonya, Karadağ gibi rakiplere karşı 2 farklı öne geçip beşinci vitesten ikiye düşmemiz acı vericiydi.

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İLK 11'İMİZ DOĞRUYDU

Dün Karadağ’da bir Türk sporsever olarak beni en çok sevindiren şey bu oldu: Değişiyoruz, gelişiyoruz. Doz aşırı kaygı atmosferinden uzaklaşıyoruz. Dün bizim beşte birimiz değerinde bir milli takıma karşı, olması gerektiği gibi ofansif bir 11’le sahaya çıktık. Cebelitarık maçında olduğu gibi 4-4-2 oynadık. Kuntz, devre arasında tek ön liberomuzu da kenara alma cesareti gösterdi. 80’inci dakikaya kadar da çift santrforlu düzenden şaşmadı.

Alman Hoca göreve geldiğinde doğrusu büyük endişeler taşıyordum. Onun CV’sini bu görev için yetersiz buluyordum. Ancak şu anda onun da bir aylık gelişimini-dönüşümünü takdirle izliyorum doğrusu.

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SÜPERSTAR ÇAĞLAR

Dün aldığı cesur kararlarla maçın en iyileri arasına yazdığımız Kuntz’un yanına, büyük maçta büyüyen süperstarımız Çağlar’ı da eklemeliyiz. Biri gol değerinde olmak üzere dört tane çok kritik müdahalesi vardı dün.

Hem Hakan Çalhanoğlu’nun, hem de Orkun’un son 180 dakikada daha canlı ve aktif olduklarını söylemeliyiz. Kerem Aktürkoğlu her gün üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Genç takımımızın son 1 aydaki değişimi, gelişimi gerçekten umut verici.

MAÇLARA TUTUK BAŞLIYORUZ

Son dönemde Türk futbolunda kronikleşen bir hastalığın dün de ufak bir demosunu izledik Podgorica’da. Gerek ulusal takımımız, gerek Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz maçlara iyi başlamıyorlar. İlk dakikalarda tutuklar. Hatta bazen her iki devreye de nedense düşük konsantrasyonla başlıyoruz. Dün de maçın önemli bölümünü domine etmemize rağmen iki devreye de cılız başladık. Zaten ilk golü de üçüncü dakikada yedik. Ulus olarak şu maçlara düşük konsantrasyonla başlama sorunumuzu da çözmeliyiz acilen.

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STEFAN KUNTZ MUTLAKA KORNER SETİ GELİŞTİRMELİ

Dün de aynen Cebelitarık maçında olduğu gibi bolca korner kullandık. Cebelitarık karşısında ilk yarıda bütün kornerleri hedefsizce ön direğe atmıştık, dün gece de ilk iki köşe atışımızı aynı şekilde kullandık. 5’te ve 38’de Hakan’ın soldan ön direğe kullandığı kornerlerden sonuç alamadık. 43’te sol göndere topu bu kez Caner dikti, penaltı noktası üzerine ortaladı ve Çağlar’la pozisyon bulduk. 59’da yine Hakan bu kez sağdan kullandı, yine ilk adama takıldık.

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Ulusal takımları 2-3 idmanla akan oyun konusunda geliştirmek elbette zor. Ama yapılabilecek en kolay iş, hücumda farklı duran top setleri çalışmak. Biz duran toplarda iyi bir milli takımız, Mart’a kadar biraz hazır set geliştirmeliyiz sanki.

GÜNTEKİN ONAY: BRAVO ÇOCUKLAR

Burak gününde olsaydı, daha kolay ve farklı bir galibiyet alabilirdik.

Aslında bizim için bir final niteliği taşımasına rağmen zor bir maç olmadı. Henüz 4’üncü dakikada kalemizde golü görüp yenik duruma düşmemize rağmen, telaş yapmadan kendi oyunumuzu Karadağ’a kabul ettirip sabırlı oynayarak 3 puanı almayı bildik. Stefan Kuntz, klasik bir 4-4-2 ile başlarken merkezdeki ikili Berat ve Hakan’ın performansları kadar orta alanın kenarlarında oynayan Abdülkadir ve Kerem’in ofansif katkıları da belirleyici olacaktı.

HAKAN 'MAESTRO' GİBİYDİ

İlk yarıda merkezi Berat ile birlikte kontrol eden Hakan’a ikinci devrede Orkun eşlik etti. Hakan takımın orta sahadaki beyni ve en önemli parçasıydı. Tam bir maestro kimliğiyle atakları yönlendirdi, pas trafiğini organize etti ve tempoyu istediği gibi ayarladı. Son Milano derbisinde de Inter formasıyla mükemmel bir oyun kuruculuk yapan Hakan Çalhanoğlu’nu bu rolüyle çok beğendiğimi vurgulamalıyım.

Savunmada Çağlar-Merih ikilisi hatasız iken Caner ve Zeki de dengeli oynadılar. Son dönemin yıldızı Kerem de önemli bir gole imza atarak olumlu çizgisini sürdürdü.

TÜM KONTROL BİZDEYDİ

90 dakikada zaman zaman tehlikeler de yaşadık ancak oyunun tüm kontrolü bizdeydi. Skor kadar bu anlayış da sevindirici. Karadağ takımı ise 3 önemli oyuncusundan yoksun çıktığı bir maçta haddini bilerek oynadı. Savic dışında uluslararası oyuncusu bulunmayan Karadağ karşısında kazanmamız gerekiyordu ve hata yapmadık.

Şayet gayretli görünen Burak Yılmaz gününde olsaydı daha kolay ve farklı bir 3 puanla eve dönebilirdik. Şimdi artık play-off’taki rakibimizi bekliyoruz. Basit ve saçma hatalarımıza rağmen gruptan çıkmayı Norveç’e oranla hak eden taraf bizdik. Gruba Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan Şenol Güneş’e de; gençlere şans verip tekrar kazanma kararlığı ve heyecanı geri getiren Stefan Kuntz’a teşekkürler.

Stefan Kuntz: Portekiz ve İtalya'ya deplasmanına gitmek istemem