Son Dakika | Karabağ Sportif Direktörü Çelikel'den açıklama: 'Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı'

Çelikel, " Biz ısrarla Türkiye’de oynamak istedik. Bu yönde Başakşehir Futbol Kulübü ile görüştük. Gerek yöneticiler gerekse başkan Sayın Göksel Gümüşdağ bizleri çok sıcak karşıladılar dedi.



TÜRKİYEDE GÖRÜŞMEK ÜZERE



Çelikel, maçlarını Türkiye’de oynama isteklerinin UEFA tarafından olumlu karşılanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, "UEFA, Avrupa Ligi maçlarımızın tarafsız sahada oynanmasına karar vermişti. Bize 3-4 ülke alternatifi sunuldu. Bu ülkeler içerisinde Türkiye yoktu. Biz ısrarla Türkiye’de oynamak istedik. Diğer ülkelerde başta güvenlik olmak üzere başka sıkıntılarımız olabilirdi. Türkiye’de hangi kulüple iletişime geçsek bizi sıcak karşılayacaklarından emindik. Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke. Ne Türk takımları kendisi Azebaycanda deplasmanda gibi hissedebilir, ne de Azerbaycan takımları Türkiyede kendisini deplasmanda hisseder. Bu yönde Başakşehir Futbol Kulübü ile görüştük. Gerek yöneticiler gerekse başkan Sayın Göksel Gümüşdağ bizleri çok sıcak karşıladılar. Bize yardımcı olacaklarını ve bizleri kendi evimizdeymiş gibi hissettireceklerini bildirdiler. UEFA’ya Başakşehir’i de alternatif olarak sunmuştuk. Şükürler olsun ki bu talebimiz olumlu karşılandı. 1 maçımızı Başakşehir Stadı’nda oynayacağız. Sonraki ev sahibi maçlarımızla ilgili karar net değil. Bu 1 maçlık bir karar. Başakşehir takımına, yöneticilerine Karabağ Futbol Kulübü adına teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah Türkiye’de görüşmek üzere" dedi