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GeriFutbol Son dakika | Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamak istiyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Son dakika | Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamak istiyor!

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Son dakika | Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamak istiyor!
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Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübünün sportif direktörü Emrah Çelikel, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamayı istediklerini bildirdi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarının ikinci bir karara kadar askıya alındığını, karşılaşmaların başka ülkelerde oynanacağını belirtti.

Karabağ'ın iç saha maçları için şimdilik Macaristan, Polonya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin önerildiğini aktaran Çelikel, "Biz de UEFA'ya alternatifler sunacağız. Bunların arasında Türkiye de var. Tercihimiz maçların Türkiye'de oynanması." ifadelerini kullandı.

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Karabağ Kulübü Basın Sözcüsü Nurlan İbrahimov ise "Son kararı UEFA verecek. Fakat biz karşılaşmaların kardeş ülke Türkiye'de oynanmasını istiyoruz." diye konuştu.

UEFA, Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan'da oynanacak kulüp ve milli olmak üzere tüm uluslararası müsabakaları ikinci bir karara kadar askıya almıştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan Karabağ, ilk iç saha maçını 29 Ekim'de İspanya'nın Villarreal takımı ile yapacak.

Karabağ'ın gruptaki diğer rakipleri ise Demir Grup Sivasspor ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv.

 

Son dakika | Karabağ, Avrupa Ligindeki iç saha maçlarını Türkiyede oynamak istiyor

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