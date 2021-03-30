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GeriFutbol Son Dakika: Kanada'dan tarihi skor! 11-0 bitti, Larin sahne aldı
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Futbol
Haber Giriş: 30.03.2021 - 07:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kanada'dan tarihi skor! 11-0 bitti, Larin sahne aldı

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Son Dakika: Kanada'dan tarihi skor! 11-0 bitti, Larin sahne aldı

Kanada, Cayman Adaları'nı 11-0 mağlup ederken Beşiktaşforması giyen Larin de gecede sahne aldı.

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin'in de formasını giydiği maçta Kanada Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cayman Adaları'nı 11-0'lık flaş bir skorla mağlup etti.

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Siyah beyazlı takım formasıyla bu sezon Süper Lig'de 28 maçta 14 gol atan Larin, Kanada'nın Cayman Adaları'nı 11-0 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 60 dakika sahada kaldı. Larin 13. dakikada takımının 2. golünü attı

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Larin, Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta 3 gol atarak yıldızlaşmıştı. Atiba ise bu mücadelede kadroda yer almadı.

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