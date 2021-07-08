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GeriFutbol Son Dakika: Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ın hayati tehlikesi yok
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ın hayati tehlikesi yok

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Son Dakika: Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ın hayati tehlikesi yok

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampında kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar, tedavi için Alanya'ya getirildi.

Göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Babacar, ambulansla Alanya ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Burada Babacar'a kontrol amaçlı anjiyo yapıldı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan kulüp doktoru İsmail Yetkin, Babacar'ın dün gece mide bulantısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle kendisini aradığını aktardı.

Son Dakika: Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacarın hayati tehlikesi yok

İlk müdahalenin ardından oyuncuyu hastaneye götürdüklerini anlatan Yetkin, "Orada çekilen ilk kalp grafisinde bazı şeylerden şüphelenildiğinden dolayı ileri tetkik ve tedavisi için başka hastaneye sevki uygun görüldü. Biz de sponsor hastanemize getirdik. Burada tedavisine başlandı. İlk tetkiklere göre hayati tehlikesi yok. Onu net şekilde söyleyebilirim. Yarın yapılacak ileri tetkikler sonrası Babacar'ın durumu hakkında daha net şekilde cevap verebilirim." diye konuştu.

Son Dakika: Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacarın hayati tehlikesi yok

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