Son Dakika: Kalp krizi geçiren Eriksen futbola geri dönüyor! Yeni takımı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı varYer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı var#Adana
Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın Kâbus geri döndü"Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" Kâbus geri döndü!#Koronavirüs
Taxici olmak o kadar zor ki... 3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'Taxici' olmak o kadar zor ki... '3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'#Londra
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme Ve Türkiyeye getirildiÇiftlik Bank davasında flaş gelişme! Ve Türkiye'ye getirildi#Fatih Aydın
3. doz BioNtech ne zaman Bakan Kocadan flaş açıklamalar3. doz BioNtech ne zaman? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar#Koronavirüs
Tacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldüTacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldü#Ankara
Yağmurun gözyaşları Türkiyeyi ağlatmıştı Bu görüntü sona erecekYağmur'un gözyaşları Türkiye'yi ağlatmıştı! Bu görüntü sona erecek#AK Parti
Kalp krizi geçiren Eriksen futbola dönüyor Yeni takımı...Kalp krizi geçiren Eriksen futbola dönüyor! Yeni takımı...#Christian Eriksen
Altın fiyatları için kritik viraj yarın Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları için kritik viraj yarın! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
Büyük vefasızlık Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandıBüyük vefasızlık! Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı#Sema Dinçer
Mesut Özilin hiç günahı yok mu'Mesut Özil'in hiç günahı yok mu?'#Conte
9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı! #Afganistan
Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılıTedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı#Katie Price
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Kalp krizi geçiren Eriksen futbola geri dönüyor! Yeni takımı...

#Christian Eriksen#Inter#Ajax
Son Dakika: Kalp krizi geçiren Eriksen futbola geri dönüyor Yeni takımı...

Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya karşısında oynadığı B Grubu ilk maçında kalbinden sorun yaşayan ve o günden bu yana futbol oynamayan Christian Eriksen'in yeniden futbol sahalarına dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 42. dakikasında kalp krizi geçiren ve ölümden dönen Christian Eriksen yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor.

Tüm futbolseverleri korkutan Eriksen, krizin ardından hayata döndürülmüş ve kalbine pil ile birlikte defibrilatör takılmıştı.

İtalya Serie A kurallarına göre Eriksen'in yeniden Inter'le resmi maça çıkması için defibrilatörü çıkarması gerekiyor. Alabileceği bir temas ve darbeyle defibrilatörün kırılma ihtimali nedeniyle İtalya'daki kurallar, Eriksen'in yeniden profesyonel spor yapmasına izin vermiyor.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 29 yaşındaki futbolcunun eski takımı Ajax'a geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Hollanda'da Eriksen'in defibrilatörle futbol oynamasına engel bir durum bulunmadığı için başarılı futbolcunun eski takımıyla temasa geçtiği belirtildi. Ajax'ın tecrübeli futbolcusu Daley Blind'in de kalbinde bir pil bulunduğu ve bu şekilde futbol oynadığı ifade edildi.

Inter yönetimi ile Eriksen'in bir görüşme yapacağı ve İtalyan ekibinin Danimarkalı futbolcu için bonservis talep etmeyeceği öne sürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Christian Eriksen#Inter#Ajax

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin
TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

#TOKİ
Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

#Pınar Altuğ