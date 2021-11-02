Son Dakika: Kalp krizi geçiren Eriksen futbola geri dönüyor! Yeni takımı...

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Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 42. dakikasında kalp krizi geçiren ve ölümden dönen Christian Eriksen yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor.

Tüm futbolseverleri korkutan Eriksen, krizin ardından hayata döndürülmüş ve kalbine pil ile birlikte defibrilatör takılmıştı.

İtalya Serie A kurallarına göre Eriksen'in yeniden Inter'le resmi maça çıkması için defibrilatörü çıkarması gerekiyor. Alabileceği bir temas ve darbeyle defibrilatörün kırılma ihtimali nedeniyle İtalya'daki kurallar, Eriksen'in yeniden profesyonel spor yapmasına izin vermiyor.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 29 yaşındaki futbolcunun eski takımı Ajax'a geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Hollanda'da Eriksen'in defibrilatörle futbol oynamasına engel bir durum bulunmadığı için başarılı futbolcunun eski takımıyla temasa geçtiği belirtildi. Ajax'ın tecrübeli futbolcusu Daley Blind'in de kalbinde bir pil bulunduğu ve bu şekilde futbol oynadığı ifade edildi.

Inter yönetimi ile Eriksen'in bir görüşme yapacağı ve İtalyan ekibinin Danimarkalı futbolcu için bonservis talep etmeyeceği öne sürüldü.