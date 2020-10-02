Son Güncelleme:
Son Dakika | Kaleye Serkan Kırıntılı atağı! Beşiktaş...
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Kaleye tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi Serkan Kırıntılı ismini transfer listesine ekledi.
Kaleye tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Konyaspor ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Serkan Kırıntılı ile masaya oturulacak.
35 yaşındaki eldiven, Yeşil-Beyazlı ekip ile arasındaki sözleşme sorununu ortadan kaldırırsa Kara Kartal’a 1+1 yıllık imzayı atacak.
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle