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Haber Giriş: 02.10.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kaleye Serkan Kırıntılı atağı! Beşiktaş...

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Son Dakika | Kaleye Serkan Kırıntılı atağı! Beşiktaş...
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Kaleye tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi Serkan Kırıntılı ismini transfer listesine ekledi.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Kaleye tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Konyaspor ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Serkan Kırıntılı ile masaya oturulacak.

35 yaşındaki eldiven, Yeşil-Beyazlı ekip ile arasındaki sözleşme sorununu ortadan kaldırırsa Kara Kartal’a 1+1 yıllık imzayı atacak.

 

Son Dakika | Kaleye Serkan Kırıntılı atağı Beşiktaş...

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