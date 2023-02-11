Son Dakika: Kahramanmaraş İstiklal Spor'dan bir acı haber daha! Burhanettin Sever hayatını kaybetti...

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş İstiklal Spor forması giyen Burhanettin Sever'in depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kahramanmaraş İstiklal Spor'da daha önce Saruhan Bolat, Taner Kahriman ve Hakan Doğan depremde vefat etmişti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Burhanettin Sever’in ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Tüm müdahalelere rağmen kaybettiğimiz Burhanettin Sever’e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz.