Son Dakika | Kadın futbolunda üzücü haber! Kumsal Yıldız corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü'nün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldız'ın aynı zamanda kalp hastası olduğu belirtilirken geçtiğimiz günlerde yapılan koronavirüs (corona virüsü) testlerinin sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yıldız'ın aynı zamanda kalp hastası olduğu belirtilirken geçtiğimiz günlerde yapılan testlerin sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.
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