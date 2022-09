Son Dakika: Kadıköy'de tesadüflerle dolu intikam! Stoper ama forvet gibi oynadı... Fenerbahçe tarihine geçti...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 35. dakikasında Gustavo Henrique'nin kafa golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertlilere 63. dakikada Tsygankov attığı golle karşılık verdi. 90+2. dakikada arka direkte topla buluşan yeni transfer Michy Batshuayi takımını 2-1 öne geçirirken galibiyeti getiren isim oldu.

Fenerbahçe, grubun ikinci haftasında Rennes ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Dinamo Kiev ise AEK'yı konuk edecek.

15 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, Eylül 2007'den (1-0 vs Inter; Şampiyonlar Ligi) bu yana ilk kez bir Avrupa kupası grubundaki ilk maçını kazandı. Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ayrıca, Ukrayna temsilcisi ile Avrupa kupalarında oynadığı yedinci maçta ilk galibiyetini almış oldu.

JORGE JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Kayserispor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci'yi kulübeye çekerken, bu oyuncunun yerine Diego Rossi'yi sahaya sürdü.

Kiev karşısında kalede Altay Bayındır'a şans veren Jesus, 3'lü savunmada Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'i görevlendirdi. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Ezgjan Alioski görev alırken, orta ikilide Willian Arao ve Miguel Crespo oynadı. Portekizli teknik adam, hücumdaki üçlüsünü ise Diego Rossi, Joshua King ve Joao Pedro'dan oluşturdu.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek soyundu.

6 İSİM LİSTEDE YOKTU

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Mauricio Lemos, Filip Novak, Bruma ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun da listeye alınmadı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda oynanan Dinamo Kiev maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi. Kale arkası tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken pankartta ise ‘Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ yazısı yer aldı.

MICHY BATSHUAYI TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Michy Batshuayi, Dinamo Kiev karşısında bulduğu golle sarı-lacivertli formayla ilk maçında siftah yaptı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de yeni transfer Michy Batshuayi ilk maçında golle tanıştı. 69. dakikada Joao Pedro’nun yerine oyuna dahil olan Belçikalı futbolcu, 90+2. dakikada ise kaydettiği golle takımına galibiyeti getirirken, sarı-lacivertli forma altında ilk maçında ilk golünü atmış oldu.

Michy Batshuayi ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihindeki en geç galibiyet golünü Dinamo Kiev ağlarına gönderdi. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Dinamo Kiev'e atan Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla çektiği ilk şutu gole çevirmiş oldu.

GUSTAVO HENRIQUE KENDİNİ AFFETTİRDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Transferinin ardından performansıyla tepki toplayan ancak son maçlarda çıkışa geçen 29 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev karşısında 35. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Böylece Avrupa kupalarındaki ilk golünü atan Gustavo Henrique, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının ilk yarısında en fazla şut çeken (4) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (7) isim olarak kayıtlara geçti.

STOPER AMA FORVET GİBİ OYNADI

Dinamo Kiev karşısındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Gustavo Henrique, stoper olarak süre aldığı maçta adeta forvet gibi performans sergiledi. Çektiği 4 şutla sahanın en fazla şut çeken oyuncusu olan Brezilyalı savunmacı, 3 isabetli şutla bu alanda da zirvede yer aldı.

Attığı kritik golün yanı sıra sahanın en fazla şut çeken ve en fazla isabet bulan oyuncusu olan Gustavo Henrique, Michy Batshuayi'nin 90+2. dakikada kaydettiği golün de asistini yaparak adeta galibiyetin mimarı oldu.

Gustavo Henrique ayrıca Dinamo Kiev forması giyen rakip oyuncularla girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını, 8 hava topunun ise 5'ini kazanarak savunmada da üzerine düşeni yaptı.

TESADÜFLERLE DOLU İNTİKAM

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde talihsiz şekilde boyun eğdiği Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşmesi bir dizi tesadüfün başlangıcı olmuştu. Jorge Jesus, grup kuraları öncesinde Ukrayna temsilcisiyle yeniden rakip olmak istediğini dile getirmiş ve yalnızca birkaç gün sonra Portekizli teknik adamın dileği gerçek olmuştu.

Dinamo Kiev'i Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de skorları üreten isimler ise başka bir tesadüf olarak dikkat çekti. Fenerbahçe'deki ilk maçındaki performansı sebebiyle ıslıkla protesto edilen Gustavo Henrique, Dinamo Kiev galibiyetinin mimarı olurken sahanın en ofansif ismi olarak dikkat çekti.

Galibiyet golünü atan Michy Batshuayi ise taraftarın geç transfer edildiği yönünde yönetimi eleştirdiği isimlerin başında geliyordu. Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çektiği ilk şutunda golü bularak Dinamo Kiev'den rövanşın alınmasında büyük rol oynadı.

Ancak yıldız oyuncunun galibiyetteki bu rolü, sosyal medyada, erken transfer edilmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinin de kaderini değiştirebileceği yönünde yorumların yapılmasına sebep oldu.

NEDEN ISLIKLA PROTESTO EDİLMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin bu yaz kadrosuna kattığı Gustavo Henrique, sarı lacivertli formayla ilk çıktığı maçta ıslıkla protesto edilmişti. Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar Brezilyalı oyuncuya tepki göstermişti.

Kadıköy'de oynanan maçtaki performansıyla sosyal medyada eleştiri konusu olan Gustavo Henrique, karşılaşmanın son anlarındaki müdahalesiyle tepki çekmişti. Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda Gustavo Henrique topu taca vurunca taraftarlar adeta çileden çıkmıştı. Ümraniyespor atağında kontrolüne alabileceği bir topu taca atan Brezilyalı savunmacı, taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

MICHY BATSHUAYI: ATTIĞIM GOL BANA FAZLASIYLA ÖZGÜVEN AŞILADI

Fenerbahçe’nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçından sonra yaptığı açıklamada, "Atmış olduğum gol bana fazlasıyla özgüven aşıladı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 1-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, “Harika bir karşılama oldu benim açımdan. Hem kulüp olarak hem takım arkadaşlarım olarak gerçekten çok iyi karşılandığımı ifade etmeliyim. Şu an yüzde yüz bir Batshuayi yok ama o seviyeye ulaşmak için de çalışmalarımı sürdüreceğim. Galibiyetler kazandırmak adına ben de katkılar sağlayacağım” şeklinde konuştu.

Takımına 3 puanı getiren golü atmasının kendisine öz güven aşıladığını belirten Belçikalı futbolcu, "Zaten golü takım arkadaşlarımla beraber kutladım. Benim mutluluğumu içtenlikle onlar da paylaştılar. Bunu gördüğüm zaman tabii ki ben de çok daha fazlasını vermek istiyorum. Takımımla beraber zaferler elde etmek istiyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Jorge Jesus’un oyun tarzına uygun bir forvet olduğunu ifade etmesinin hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Bu hocanın takdiri, hocanın bileceği bir şey ama şunu söyleyebilirim burada herkes bana güven verdi. Ben de bunun karşılığını atacağım gollerle vermek istiyorum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum ki bu benim işim" ifadelerini kullandı.

Taraftarların ilgisinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Michy Batshuayi, "Elbette ki onların göstermiş olduğu bu sevgi beni aşırı mutlu etti. Daha önce de söylemiş olduğum gibi beni çok iyi karşıladı taraftarlar ve bu bana fazlasıyla güç verdi. Ben de bu güç ve motivasyonu atacağım gollerle takım arkadaşlarımla kutlayacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

GUSTAVO HENRIQUE: ADAPTASYONUMU SÜRDÜRÜYORUM

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelede 1 gol de atan Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bizler açısından zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu zorluğu da bekliyorduk. Bunun için de hazırdık. Son dakikaya kadar koyduğumuz performans bence gayet iyiydi. Galibiyet bizim açımızdan çok iyi oldu. İyi bir başlangıç yapabilmek adına önemli bir galibiyetti. İyi bir şekilde dinleneceğiz. Bir sonraki maça hazırlanacağız” diye konuştu.

Genel anlamda duran toplar için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Brezilyalı futbolcu, “Bu anlamda güçlü olduğumuzu söyleyebilirim. Korner pozisyonunda gol atabildiğim için çok mutluyum. İkinci golde de aynı şekilde Batshuayi’ye gol anlamında yardım edebildiğim için mutluyum. Bugün saha içerisinde çok fazla çalıştık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürerek devam edeceğiz. Gol atmak benim açımdan önemli ama galibiyet daha önemliydi. Duran top çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Rakibin sürekli faul yapmasının hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki futbolcu, “Bana göre bu rakibin stratejisiydi. Fiziksel anlamda geçecek bir oyundu. Bu da biliyorduk. Daha önce de karşılaşmıştık. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onlar da bizim oyun ritmimizi durdurmaya çalıştılar. Biz mental anlamda güçlü kalmasını bildik. En iyi anı bekledik gol atmadın adına. Gol atmak için mücadelemizi sürdürdük. Neticesinde de golü bulduk. Böyle maçları nasıl oynamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Rakibe üstün taraf bizdik” ifadelerini kullandı.

Oynadıkları ilk maçların kendisine göre kötü olmadığını ifade eden Gustavo Henrique, “Bunun için de zaman gerekiyor. Yeni takıma alışmak durumundasınız. Ben de aynı şekilde adaptasyonumu sürdürüyorum. Çünkü buradaki futbol biraz daha farklı daha önce oynadığım ligden. Her maç en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Fenerbahçe gibi bir büyük kulüpte oynamak de bunu gerektiriyor. Eksik yanlarımı gerektiriyor” diyerek sözlerini tamamladı.