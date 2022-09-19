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Son Dakika: Kadıköy'de Miguel Crespo şovu! Bir ilki yaşadı...

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#Fenerbahçe#Miguel Crespo#Alanyaspor
Son Dakika: Kadıköyde Miguel Crespo şovu Bir ilki yaşadı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 08:49

Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus tarafından dün akşamki Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11’de görevlendirilen Miguel Crespo, takımının orta alanında üzerine düşen görevi layıkıyla yaptı. Sahada kaldığı 82 dakikada takımına büyük güç katan Crespo, ilk yarının sonunda attığı şık golle taraftarını mest etti, oyundan binlerce seyircinin alkışları eşliğinde çıktı.

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Portekizli futbolcu, takımının orta saha hattındaki görevini eksiksiz yerine getirdi. Sahada kaldığı 82 dakikada takımına büyük güç katan Crespo, ilk yarının sonunda attığı şık golle taraftarını mest etti, oyundan binlerce seyircinin alkışları eşliğinde çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-Lacivertliler’in başarılı teknik direktörü Jorge Jesus tarafından dün akşamki Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11’de görevlendirilen Miguel Crespo, takımının orta alanında üzerine düşen görevi layıkıyla yaptı. Karşılaşmada başlama düdüğünün çalmasının ardından oyunun merkezindeki etkisini gösteren Crespo, takımının pas organizasyonunun hızlı bir şekilde ilerlemesinde etkin rol oynadı. Sık sık ileri bölgeye çıkıp hücum hattındaki takım arkadaşlarına da destek veren Crespo, mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında şık bir gole imza attı.

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9 maç sonunda...

Crespo, bu sezonki ilk golünü dün akşam Alanyaspor karşısında kaydetmiş oldu. Başarılı futbolcu, 81. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bırakırken Ülker Stadı tribünlerinde bulunan binlerce taraftarın alkışını aldı. Crespo, dün akşamki performansıyla Sarı-Lacivertli formayla bu sezon 9 maçta bir gol ve 1 asiste ulaştı.

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#Fenerbahçe#Miguel Crespo#Alanyaspor

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