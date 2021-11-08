Son Dakika: Kadıköy'de dikkat çeken an! Penaltı öncesi ve sonrasında Mert Hakan - Mesut Özil - İrfan Can üçlüsü...

DEVREDE 3 DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaptı. Soyunma odasına 1-0 mağlup giren sarı-lacivertlilerde oyuna müdahalede bulunan Portekizli çalıştırıcı, Szalai'nin yerine Novak'ı, Nazım Sangare'nin yerine Serdar Dursun'u ve Meyer'in yerine Pelkas'ı oyuna dahil etti.