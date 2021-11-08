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Futbol
Haber Giriş: 08 Kasım 2021 - 08:37 | 

Son Dakika: Kadıköy'de dikkat çeken an! Penaltı öncesi ve sonrasında Mert Hakan - Mesut Özil - İrfan Can üçlüsü...

Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor karşısında uzatma dakikalarında kazandığı penaltıda Mert Hakan Yandaş - Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci arasında dikkat çeken anlar yaşandı. İşte Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat'ın objektifinden o özel anlar...

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1KADIKÖYDE KRİTİK KAYIP

KADIKÖY'DE KRİTİK KAYIP

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü.

2ERKEN GOL ŞOKE ETTİ

ERKEN GOL ŞOKE ETTİ

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Baskılı oyununu gole dönüştüremeyen Fenerbahçe, 39. dakikada Kolovetsios'un golüyle şok yaşadı. Sarı-lacivertliler, kalan bölümde taraftarların da tepkisiyle karşılaşırken, soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.

3PUANI MESUT ÖZİL KURTARDI

PUANI MESUT ÖZİL KURTARDI

İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, 61. dakikada Gavranovic'in golüyle 2 farklı yenik duruma düştü. Taraftarların tepkisinin arttığı bölümde 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, 85. dakikada Zajc ile farkı 1'e indirdi. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90 9. dakikada Mesut Özil'in ayağından bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

4ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AĞIR YARA

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AĞIR YARA

Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 20 puanda kaldı.

5PENALTILAR VARLA GELDİ

PENALTILAR VAR'LA GELDİ

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasındaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kazandığı 2 penaltı atışı da VAR kararıyla geldi. Fenerbahçe'nin 32. dakikada kazandığı ilk penaltı ile 90 8. dakikada kazandığı ikinci penaltı, VAR kararı sonucunda verildi.

6İRCAN CAN KAÇIRDI

İRCAN CAN KAÇIRDI

Maçın 31. dakikasında Fenerbahçe'nin hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşunda, Campanharo ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır başta oyunu devam ettirse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda 32. dakikada penaltı kararına hükmetti. 33. dakikada sarı-lacivertliler İrfan Can'ın ayağından kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

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Maçın 90 6. dakikasında ceza sahası içinde Berisha'nın Ramazan Civelek tarafından düşürülmesi sonucunda hakem Cüneyt Çakır yine devam kararı verdi. VAR'dan gelen talimat sonrasında pozisyonu izleyen Çakır, 90 8. dakikada penaltı kararına hükmetti. Sarı-lacivertliler, bu kez Mesut'un ayağından golü bulmayı başardı.

8DEVREDE 3 DEĞİŞİKLİK

DEVREDE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaptı. Soyunma odasına 1-0 mağlup giren sarı-lacivertlilerde oyuna müdahalede bulunan Portekizli çalıştırıcı, Szalai'nin yerine Novak'ı, Nazım Sangare'nin yerine Serdar Dursun'u ve Meyer'in yerine Pelkas'ı oyuna dahil etti.

9MESUT ÖZİLİN PENALTISINDA MERT HAKAN YANDAŞ VE iRFAN CAN DETAYI

MESUT ÖZİL'İN PENALTISINDA MERT HAKAN YANDAŞ VE iRFAN CAN DETAYI

Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor karşısında uzatma dakikalarında kazandığı penaltıda Mert Hakan Yandaş - Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci arasında dikkat çeken anlar yaşandı.

10TOPU MESUT ÖZİLE GÖTÜRDÜ

TOPU MESUT ÖZİL'E GÖTÜRDÜ

Sarı lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın beyaz noktayı göstermesinin ardından topu eline aldı ve Mesut Özil'in yanına girerek penaltıyı onun atması gerektiğini söyleyerek meşin yuvarlağı yıldız oyuncuya verdi.

11İRFAN CANA KOŞTU

İRFAN CAN'A KOŞTU

Kritik penaltıyı gole çevirerek takımınına son dakika bir puanı getiren Mesut Özil ise gol sevincini maçın başında penaltı kaçıran İrfan Can Kahveci ile paylaştı. Deneyimli futbolcu, gol sevincinde yedek kulübesine giderek takım arkadaşıyla sarıldı.

12TRİBÜNLERDEN İSTİFA SESLERİ

TRİBÜNLERDEN İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.

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Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.

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Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

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