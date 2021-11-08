Son Dakika: Kadıköy'de dikkat çeken an! Penaltı öncesi ve sonrasında Mert Hakan - Mesut Özil - İrfan Can üçlüsü...
Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor karşısında uzatma dakikalarında kazandığı penaltıda Mert Hakan Yandaş - Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci arasında dikkat çeken anlar yaşandı. İşte Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat'ın objektifinden o özel anlar...
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KADIKÖY'DE KRİTİK KAYIP
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü.
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ERKEN GOL ŞOKE ETTİ
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Baskılı oyununu gole dönüştüremeyen Fenerbahçe, 39. dakikada Kolovetsios'un golüyle şok yaşadı. Sarı-lacivertliler, kalan bölümde taraftarların da tepkisiyle karşılaşırken, soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.
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PUANI MESUT ÖZİL KURTARDI
İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, 61. dakikada Gavranovic'in golüyle 2 farklı yenik duruma düştü. Taraftarların tepkisinin arttığı bölümde 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, 85. dakikada Zajc ile farkı 1'e indirdi. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90 9. dakikada Mesut Özil'in ayağından bulduğu golle 1 puanı kurtardı.
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ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AĞIR YARA
Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 20 puanda kaldı.
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PENALTILAR VAR'LA GELDİ
Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasındaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kazandığı 2 penaltı atışı da VAR kararıyla geldi. Fenerbahçe'nin 32. dakikada kazandığı ilk penaltı ile 90 8. dakikada kazandığı ikinci penaltı, VAR kararı sonucunda verildi.
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İRCAN CAN KAÇIRDI
Maçın 31. dakikasında Fenerbahçe'nin hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşunda, Campanharo ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır başta oyunu devam ettirse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda 32. dakikada penaltı kararına hükmetti. 33. dakikada sarı-lacivertliler İrfan Can'ın ayağından kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
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Maçın 90 6. dakikasında ceza sahası içinde Berisha'nın Ramazan Civelek tarafından düşürülmesi sonucunda hakem Cüneyt Çakır yine devam kararı verdi. VAR'dan gelen talimat sonrasında pozisyonu izleyen Çakır, 90 8. dakikada penaltı kararına hükmetti. Sarı-lacivertliler, bu kez Mesut'un ayağından golü bulmayı başardı.
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DEVREDE 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaptı. Soyunma odasına 1-0 mağlup giren sarı-lacivertlilerde oyuna müdahalede bulunan Portekizli çalıştırıcı, Szalai'nin yerine Novak'ı, Nazım Sangare'nin yerine Serdar Dursun'u ve Meyer'in yerine Pelkas'ı oyuna dahil etti.
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MESUT ÖZİL'İN PENALTISINDA MERT HAKAN YANDAŞ VE iRFAN CAN DETAYI
Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor karşısında uzatma dakikalarında kazandığı penaltıda Mert Hakan Yandaş - Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci arasında dikkat çeken anlar yaşandı.
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TOPU MESUT ÖZİL'E GÖTÜRDÜ
Sarı lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın beyaz noktayı göstermesinin ardından topu eline aldı ve Mesut Özil'in yanına girerek penaltıyı onun atması gerektiğini söyleyerek meşin yuvarlağı yıldız oyuncuya verdi.
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İRFAN CAN'A KOŞTU
Kritik penaltıyı gole çevirerek takımınına son dakika bir puanı getiren Mesut Özil ise gol sevincini maçın başında penaltı kaçıran İrfan Can Kahveci ile paylaştı. Deneyimli futbolcu, gol sevincinde yedek kulübesine giderek takım arkadaşıyla sarıldı.
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TRİBÜNLERDEN İSTİFA SESLERİ
Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.
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Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.
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Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.