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GeriFutbol Son Dakika | Kaan Ayhan'ın yeni takımı resmen açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Son Dakika | Kaan Ayhan'ın yeni takımı resmen açıklandı!

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İtalya Serie A ekibi Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sassuolo, Galatasaray'ın da uzun süre transferi için uğraş verdiği 25 yaşındaki Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı. Sassuolo'dan yapılan açıklamada bonservis, sözleşme süresi ve maaş bilgilerine yer verilmedi.

Kaan Ayhan geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla Bundesliga'da 31 maça çıkmış 2 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

Son Dakika | Kaan Ayhanın yeni takımı resmen açıklandı

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