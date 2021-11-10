Son Dakika: Kaan Ayhan'dan flaş transfer sözleri! "Evet mutsuzum, umarım..."

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Kaan Ayhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Kaan'ın açıklamaları;

Hocayla toplamda 2 hafta beraber çalışıyoruz. Daha derinlere, detaylara pek giremedik. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir özgüven kaybı oldu. Ancak bu bizi etkilememeli. Maçlarda aldığımız skorlar bu yönde çok önemli.

Cebelitarık ile oynanan ilk maçı biz biraz zorlaştırmıştık. Kaçan gollerle, penaltılarla biz zorlaştırdık. Hoca bizi iyi hazırlıyor o maça. Arka planda Karadağ maçı da var, onu da düşünüyoruz. Bu hafta sonu 3 puanla ayrılıp, o özgüvenle Karadağ'a gitmek istiyoruz.

"NORVEÇ VE HOLLANDA'YA BASKI KURMAK İSTİYORUZ"

Ben her maçta yüzde 100'ünü veren bir oyuncuyum. Rakibin ismi ya da ülkenin büyüklüğü önemli değil. Norveç ile Hollanda karşılaşacak. Onların üstündeki baskıyı arttırmak için üç puan şart.

"OYNAMIYORUM, MUTSUZUM"

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Evde oturduğumda düşünüyorum bunları. Bir yandan mutsuzluk var, oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum. O konuda mutsuzum. Bunu hem hocam hem de kulüp biliyor. Ben çalışmaya devam ediyorum. Umarım bir şeyler değişir. Ocak'ta transfer olur muyum bilmiyorum, o konuyu düşünmüyorum. Hayırlısı neyse o olsun.

TAYLAN ANTALYALI: SON ANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Bir diğer milli futbolcu Taylan Antalyalı da Dünya Kupası'na gitmek istediklerini ve son ana kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Taylan'ın açıklamaları şöyle;

En üst düzeyde oyuncular burada, benim bölgemde de aynı şey geçerli. Rekabet olumlu yansıyacaktır eminim. Önemli olan milli takımın başarısı. Son ana kadar, son dakikaya kadar mücadelemiz devam edecek. Her şey bizim elimizde olmasa da iki maçı kazanıp, farklı skorlarla Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Cebelitarık savunma yapan bir takım. Rakibi ciddiye almamız lazım. Farklı galibiyet çok önemli.

Kuntz Hoca, birlikte daha fazla vakit geçirmemiz için verdiği kararlar var. Daha fazla birlikteyiz, yemekte, yemekten sonra... Birlikteliği sağlamak için hoca ufak tefek şeyler yaptı. Yemeklerde telefonlarla ilgilenmiyoruz, sohbet, muhabbet ederek geçiyor.