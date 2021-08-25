Son dakika: Kaan Ayhan transferinde Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'dan kulübü Sassuolo'nun fiyat düşmemesi sebebiyle vazgeçti.
Spor Servisi / İsmail Er - Beşiktaş, Kaan ayhan transferini olumlu sonuçlandıramadı. Sassuolo yöneticileri Beşiktaşlı mevkidaşlarına milli stoper Kaan Ayhan için kesinlikle 7 milyon Euro’dan aşağı düşmeyeceklerini belirterek, Kartal’ın teklifini reddetti.
Beşiktaş, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya son olarak 3 milyon Euro teklif etmişti. İtalyan kulübün pazarlığa yanaşmaması sonrası Siyah-beyazlı yöneticiler masadan kalktı.