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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: Juventus'ta Pirlo'nun yerine Allegri! Resmi açıklama geldi

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Son dakika: Juventus'ta Pirlo'nun yerine Allegri! Resmi açıklama geldi

Gün içerisinde Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Juventus, Massimiliano Allegri'nin yeni teknik direktör olduğunu açıkladı.

Gün içerisinde Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Juventus, Massimiliano Allegri'nin yeni teknik direktör olduğunu açıkladı.

Juventus'tan yapılan açıklamada iki yıl önce takımdan ayrılan Allegri'nin yeniden göreve başladığı ifade edildi.

Son dakika: Juventusta Pirlonun yerine Allegri Resmi açıklama geldi

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