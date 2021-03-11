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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı

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Son Dakika: Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı

Juventus, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlandığını ve yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Juventus, Porto maçının sonrasında yapılan tetkiklerde milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sağ uyluğunda bir probleme rastlandığını açıkladı.

Merih'in sahalara dönme süresinin 20 günü bulacağı belirtildi.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle Merih Demiral'ın; A Milli Takımız'ın Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı milli maçlarda forma giymesi zor gözüküyor.

 

Son Dakika: Juventusta Merih Demiral sakatlandı

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