Son Dakika: Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı
Juventus, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlandığını ve yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Juventus, Porto maçının sonrasında yapılan tetkiklerde milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sağ uyluğunda bir probleme rastlandığını açıkladı.
Merih'in sahalara dönme süresinin 20 günü bulacağı belirtildi.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle Merih Demiral'ın; A Milli Takımız'ın Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı milli maçlarda forma giymesi zor gözüküyor.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...