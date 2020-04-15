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Son Dakika: Juventus'ta Matuidi ve Rugani'nin corona virüs (koronavirüs) test sonucu negatif çıktı!
İtalyan ekibi Juventus, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin son koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Juventus, Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'ye yapılan son koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını belirtti.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada iki futbolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Juventus'ta daha önceden Paulo Dybala koronavirüse yakalanmış ve geçtiğimiz hafta iyileşmişti.
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