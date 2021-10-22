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Son Dakika: Juventus'ta Cristiano Ronaldo tepkileri sürüyor! Ayrılık sonrası şoke eden iddia...

#Cristiano Ronaldo#Leonardo Bonucci#Juventus
Son Dakika: Juventusta Cristiano Ronaldo tepkileri sürüyor Ayrılık sonrası şoke eden iddia...

Eski takımı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılışına dair İtalyan ekibinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Chiellini'den sonra Bonucci de Portekizli yıldızın ayrılmasıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf ederken, İtalyan basını çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

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Spor Arena Dış Haber - Yaz transfer döneminin son gününde Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılışının yankıları sürerken, 36 yaşındaki futbolcuya İtalyan ekibinden eleştiriler gelmeye devam ediyor.

İtalyan ekibinin kaptanı Chiellini, Ronaldo'nun transfer döneminin son günlerinde transfer olmasını eleştirmişti.

Chiellini yaptığı açıklamada, "Tabii kalsaydı bizim için bir katma değer olurdu. Ama bu şekilde geç gelen vedası bizim için de bir şok oldu. Takımdan daha önce ayrılsaydı, bizim için de daha iyi olurdu çünkü sezona daha iyi hazırlanabilirdik. Biz ilk maçlarda bunun bedelini ödedik" ifadelerini kullanmıştı.

Chiellini, Ronaldonun ayrılışını zamansız buldu

İlgili Haber:Chiellini, Ronaldo'nun ayrılışını zamansız buldu

"RONALDO, JUVENTUS DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMADI VE AYRICALIKLI DAVRANDI"

İtalyan gazetesi Tuttosport, Chiellini'nin açıklamasının ardından Juventus'taki Ronaldo krizine dair daha detaylı bilgileri okuyucularına aktardı.

Ronaldo'nun Juventus'un değerlerine hiçbir zaman sahip çıkmadığını ve buna uygun davranmadığını belirten Tuttosport, Portekizli yıldızın takımda ayrıcalıklı olarak hareket ettiğini yazdı.

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SOYUNMA ODASINDA HUZURSUZLUK

36 yaşındaki hücum oyuncusunun takım içerisinde disiplinsiz davrandığı ve Juventus soyunma odasında gün geçtikçe huzursuz bir ortam oluştuğu belirtildi. Ronaldo'nun savunmaya hiç yardım etmemesi nedeniyle Juventus'taki diğer oyuncuların ekstra efor sarf ettiği ve bu nedenle de huzursuz oldukları ifade edildi.

BONUCCI DE RONALDO'NUN AYRILMASINDAN MUTLU

Chiellini'den sonra Juventus'un diğer kaptanı Leonardo Bonucci de Ronaldo'nun takımdan ayrılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sky Sport Italia'ya konuşan Bonucci, Ronaldo'nun ayrılmasıyla Juventus'un daha takım gibi oynadıklarını söyledi.

"Bu kesinlikle doğru, takım olma özelliğimizi geri kazandık" diyen Bonucci, "Yakın geçmişte bu özelliğimizi kaybetmiştik. Ronaldo gibi büyük bir şampiyonla oynuyorduk ve tüm maçları çözebileceğini düşünerek, onu her zaman iyi iş çıkaracak konuma getirmek istedik. Bu yıl ise, şampiyonluğu yeniden kazanmaya yarayan doğru alçakgönüllülüğü yeniden keşfediyoruz" diye konuştu.

Son Dakika: Juventusta Cristiano Ronaldo tepkileri sürüyor Ayrılık sonrası şoke eden iddia...

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"RONALDO VARLIĞI MAÇ KAZANDIRMAK İÇİN YETERLİ"

Takımın, Ronaldo'nun tek başına maç kazanacağına inandığını ve buna göre hareket ettiğini söyleyen tecrübeli stoper, "Cristiano'nun varlığının üzerimizde büyük etkisi oldu. Sadece onunla antrenman yapmak bile bize ekstra bir şey verdi ancak oyuncuların bilinç altında, Ronaldo'nun varlığının tek başına maç kazanmak için yeterli olduğu düşüncesi oluştu. Alçakgönüllülüğümüzde, fedakarlığımızda ve takımca hareket etmek arzumuzda eksiklik yaşamaya başladık. İzleyenlerin de son yıllarda bunu fark ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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#Cristiano Ronaldo#Leonardo Bonucci#Juventus

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