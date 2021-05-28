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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi sona erdi!

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Son dakika: Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi sona erdi!

İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta teknik direktör Pirlo ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada 42 yaşındaki İtalyan teknik adama teşekkür hizmetleri için teşekkür edildi.

ALLEGRI'NİN RESMEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Pirlo ile yollarını ayıran Juventus'ta teknik direktörlük görevine eski hocası Massimiliano Allegri'nin gelmesi bekleniyor. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

CONTE VE ZIDANE AYRILDI

Avrupa'nın dev kulüplerinde teknik direktör değişimleri yaşanıyor. Önceki gün Inter'i şampiyon yapan Antonio Conte ve Real Madrid'in Franszı hocası Zinedine Zidane da görevinden ayrılmıştı.

Son dakika: Juventusta Andrea Pirlo dönemi sona erdi

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