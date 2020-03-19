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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2020 - 08:37,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Juventuslu Rugani'den sonra sevgilisi de koronavirüs kaptı

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Son Dakika | Juventuslu Rugani'den sonra sevgilisi de koronavirüs kaptı
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Juventus'un savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Oyuncunun ardından sevgilisi Michela Persico'nın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasıyla birlikte takım karantinaya alnmıştı ve futbolculara testler yapılmıştı. Daha sonra Rugani'nin ardından Blaise Matuidi'nin de bu virüse yakalandığı ifade edilmişti.

Rugani'den sonra sevgilisi Michela Persico'nın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hamile olduğundan dolayı bebeğine zarar gelmesini istemediğini söyleyen Persico, "Umarım virüs hamileliğimi etkilemez. Doktorlar bir problem olmayacağını söyledi. Kendinizi benim yerime koyun, korkuyorum." ifadelerini kullandı.

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