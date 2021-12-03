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Son dakika: Juventus soruşturması büyüyor! Önce Pjanic, şimdi de Ronaldo! Telefon konuşmasında geçen 'gizli belge'ye ulaşıldı...

#Juventus#Cristiano Ronaldo#İtalya Serie A
Son dakika: Juventus soruşturması büyüyor Önce Pjanic, şimdi de Ronaldo Telefon konuşmasında geçen gizli belgeye ulaşıldı...

İtalya Serie A devi Juventus'un başı, hukuki konularda beladan kurtulmuyor. 15 yıl önce şike skandalı sebebiyle küme düşürülen Juventus aleyhine geçen hafta başlatılan transferlerde yasadışı faaliyetler ve haksız kazanç elde etme gerekçeli soruşturmanın kapsamı gün geçtikçe büyüyor. Pjanic ile başlayan soruşturmanın kapsamı Cristiano Ronaldo'ya kadar genişlemiş durumda. İşte Juventus soruşturmasındaki son gelişmeler...

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İtalya'da en çok şampiyonluk yaşayan ve ülkenin en köklü kulüpleri arasında olan Juventus'un başı beladan kurtulmuyor. 2006 yılında, içlerinde Juventus, Milan, Fiorentina ve Lazio gibi takımların bulunduğu Calciopoli skandalı sonrası siyah-beyazlı ekibin şike yaptığına karar verilmiş ve Juventus küme düşürülerek 2006/2007 sezonunu Serie B'de geçirmişti.

Calciopoli skandalından 15 yıl sonra İtalyan savcılar bu kez transferde usulsüzlük ve haksız kazanç elde etme suçlarından Juventus aleyhinde soruşturma başlattı. Geçen hafta başlayan soruşturmanın kapsamı giderek büyüyor.

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PJANIC'İN TRANSFERİ İNCELENİYOR

İtalya Tüketici Hakları Koruma Derneği (CODACONS), İtalya Olimpiyat Komitesi ile ortak yürüttüğü soruşturmada, aralarında Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transferinin de olduğu 42 transferin inceleme altına alındığı ve bazı menajer komisyonlarında farklı oranlar belirlenerek usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor. Usulsüzlük nedeniyle Juventus'un 60 milyon euroluk açık verdiği belirtiliyor.

Bu açığa neden olan en önemli transferlerin ise; Arthur, Joao Cancelo, Miralem Pjanic ve Danilo'nun olduğu ifade edildi.

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Son dakika: Juventus soruşturması büyüyor Önce Pjanic, şimdi de Ronaldo Telefon konuşmasında geçen gizli belgeye ulaşıldı...

AYNI GÜNDE TRANSFER OLDULAR AMA 'TAKAS' DEĞİL

Bu sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Bosna Hersekli yıldız Miralem Pjanic, 2020/21 sezonunun başında Barcelona'ya transfer olmuştu. Pjanic transferinin 60 milyon Euro bonservis bedeliyle yapıldığı açıklanmıştı. Aynı günde Arthur da 72 milyon Euro olarak açıklanan bonservis bedeliyle Barcelona'dan Juventus'a transfer olmuştu.

SORUŞTURMA CRISTIANO RONALDO'YA DA SIÇRADI

Bugün çıkan haberlerde ise soruşturma kapsamının genişlediği ve Cristiano Ronaldo'nun geride kalan yaz Juventus'tan Manchester United'a transfer olmasının da soruşturmaya dahil edildiği ortaya çıktı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Yaz transfer döneminin sonlarında Juventus'tan ayrılacağını açıklayan Cristiano Ronaldo'nun uzun süre Manchester City'ye gideceği iddia edilmiş ancak Sir Alex Ferguson ve Manchester United son anda araya girerek Portekizli yıldızı yeniden kadrosuna katmıştı. Ronaldo'nun bonservis bedeli resmi olarak açıklanmadı ancak İngiliz ve İtalyan basınında Manchester United'ın 36 yaşındaki yıldız futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödediği yazılmıştı. Çeşitli bonuslarla birlikte anlaşma maksimum 23 milyon Euro'ya çıkabiliyor.

TELEFON KONUŞMASINDA 'GİZLİ BELGE'YE ULAŞILDI

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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde soruşturmayı yürüten savcıların Ronaldo transferi hakkında Juventus yöneticilerinin 'Ortaya çıkmaması gereken bir belge' hakkında yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına ulaştığı ve bu belgenin de incelemeye alındığı kaydedildi.

Son dakika: Juventus soruşturması büyüyor Önce Pjanic, şimdi de Ronaldo Telefon konuşmasında geçen gizli belgeye ulaşıldı...

AGNELLI VE NEDVED'İN OFİSLERİ DE İNCELEME ALTINDA

Soruşturmanın ilk günlerinde Juventus'un sahibi ve başkanı olan Andrea Agnelli ve başkan yardımcısı Pavel Nedved ifadeye çağırılmamıştı. Son gelişmelerin ardından Agnelli ve Nedved'in ifadeye çağırıldığı ve ofislerinin de inceleme altına alındığı ortaya çıktı.

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FUTBOL DİREKTÖRÜNE 9 SAATLİK SORGU

Savcılık geçen hafta Juventus Futbol Direktörü Cherubini'nin ifadesine başvurmuş ve Cherubini'yi 9 saat boyunca dinlemişti. Ayrıca yönetim kurulu üyesi Maurizio Arrivabene'nin ifadesi alınmıştı.

"SUÇLAMALAR ÇOK CİDDİ, DOĞRUYSA KÜME DÜŞÜRÜLMELİ"

CODACONS Başkanı Marco Donzelli, Juventus'un transferdeki usulsüzlükleriyle ilgili yaptığı açıklamada suçlamaların çok ciddi olduğunu ve gerekli araştırmaların mutlaka yapılması gerektiğini söylemişti.

Donzelli açıklamasında, "Potansiyel olarak yasadışı operasyonların gölgesinde kazanılan şampiyonluklar iptal edilmeli. Suçlamalar çok ciddi ve son sezonları da etkiliyor. Son yıllarda gerçek bir Juventus hakimiyeti yaşandı. Juventus, bu tür operasyonlarla rakip kulüplere karşı meşru olmayan bir şekilde avantaj kazandıysa hem şampiyonlukları elinden alınmalı hem de bir lig aşağı düşürülmeli" diye konuştu.

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KÜME DÜŞÜRME VE ŞAMPİYONLUĞUN ALINMASI...

İtalyan basınına göre, ortaya atılan iddiaların kanıtlanması halinde Juventus'un küme düşürüleceği ve 2020 yılında elde ettiği şampiyonluğun da geri alınacağı belirtildi.

2020 ŞAMPİYONLUĞUNDA RONALDO DA VARDI

İddiaların kanıtlanması ve Juventus aleyhinde yaptırım kararı çıkması halinde, Cristiano Ronaldo'nun da kadroda bulunduğu 2020 yılı şampiyonluğu geçersiz olacak.

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#Juventus#Cristiano Ronaldo#İtalya Serie A

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